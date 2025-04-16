الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: تعاون مصري ألماني لتطوير شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو

تعاون مصري ألماني
تعاون مصري ألماني

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

التعليم العالي: تعاون مصري ألماني لتطوير شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالدكتور رومان لاكشتير، الأمين العام للجنة الوطنية الألمانية لليونسكو، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنتين فيما يخص شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وحفظ التراث، وكراسي اليونسكو.

في مستهل اللقاء، نقل الدكتور أيمن فريد تحيات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مؤكدًا عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وألمانيا، ومشيدًا بتاريخ العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي أثمرت عن العديد من المؤسسات التعليمية، والبرامج الدراسية، وبروتوكولات التعاون الناجحة في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى أهمية محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، موضحًا نقاط الالتقاء بينها وبين برامج ومشروعات اليونسكو المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، وتمكين الشباب، ونشر المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور رومان لاكشتير، الأمين العام للجنة الوطنية الألمانية، بأنشطة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في كافة المجالات، خاصة شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وحفظ التراث، وكراسي اليونسكو، مشيرًا إلى اعتزاز اللجنة الألمانية بالتعاون مع نظيرتها المصرية، وتقديم الدعم، وتشجيع التبادل الطلابي بين البلدين، خاصة في مجال المدارس المنتسبة لليونسكو. كما أكد دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، معربًا عن ثقته في أن يسهم الدكتور عناني، بخبراته الأكاديمية والثقافية، في دعم رسالة المنظمة الأممية وتطوير آليات عملها.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة عبدالجواد أن جمهورية مصر العربية تضم ما يقرب من 160 مدرسة منتسبة لليونسكو، وما يقرب من 350 مدرسة مرشحة للانتساب بمحافظات الجمهورية المختلفة، موضحة أن باب الانضمام إلى عضوية شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو مفتوح أمام جميع المدارس، وذلك من خلال المنسق الوطني للمدارس والنوادي المنتسبة لليونسكو، وهو أحد أعضاء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة، أو مؤسسات إعداد المعلمين، ومؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني. 

 

ونوهت إلى أن منظمة اليونسكو قد أشادت بالتجربة المصرية الرائدة في مجال المدارس المنتسبة لليونسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تحقيق رؤية مصر 2030 سوق العمل مجالات التعليم العالي

مواد متعلقة

إرشادات مهمة لتجنب فقدان حقيبة السفر في المطار

أخبار مصر اليوم، تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال، شروط تملك الأراضي في شركة الريف المصري لصغار المستثمرين، الأرصاد تحذر من الشبورة والرياح بطقس الغد

وزيرالطيران: اعتماد التسهيلات الدولية خطوة نحو مستقبل أكثر كفاءة للنقل الجوي

تيودر بلهارس يطلق سلسلة "العلم للجميع" لتقديم الأبحاث العلمية بصورة مبسطة

تطوير استراحات صالات السفر بمطار القاهرة الدولي

الطيار أحمد مطر مساعدًا لرئيس مجلس إدارة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية

التعليم العالي: مراكز مهارات القرن الـ21 إحدى الركائز الاستراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030

التعليم العالي تتوسع في الجامعات الأهلية.. 12 جامعة جديدة.. تضم 98 تخصصا.. تعمل على ربط الخريجين بسوق العمل

ads

الأكثر قراءة

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

بعثة الأهلي تصل مطار جوهانسبرج استعدادًا لمواجهة صن داونز (فيديو)

حزم استثمارات كبيرة بمصر، النتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس لدولتي قطر والكويت

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم وقفزة جديدة في الليمون

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية