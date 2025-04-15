التعليم العالي: مراكز مهارات القرن الـ21 إحدى الركائز الاستراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030

عُقدت ورشة عمل حول "مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين"، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وبحضور الدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وأعضاء صندوق تطوير التعليم، وممثلي المعاهد العليا الحاصلة على تصنيف A+.

التعليم العالي: مراكز مهارات القرن الـ21 إحدى الركائز الإستراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030

وذلك تحت برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، وبالتعاون مع الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

استهدفت الورشة استعراض نتائج مشاركة المعاهد في مشروع "مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين"، والذي يهدف إلى تمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتنمية المواهب الفنية والرياضية والموسيقية والمهارات الحياتية؛ لمواكبة التغيرات السريعة في العالم، والعمل على بناء مجتمع قادر على التأقلم مع التطورات، بجانب تطوير القدرات التعليمية والمهنية للطلاب والمعلمين وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي والاقتصاد المعرفي.

مشروع مراكز مهارات القرن الـ 21

بداية، أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، أهمية مشروع مراكز مهارات القرن الـ 21 في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية، مُشيرًا إلى دور صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء فى توفير الدعم الفني والمادي لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة قائمة على الاقتصاد المعرفي، بجانب المشروعات التي تسهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية؛ بما يسهم في تطوير سوق العمل المصرية في ظل التحديات الراهنة والنهوض بريادة الأعمال ودعم ونقل وتسويق التكنولوجيا وتحقيق الاستدامة، مما يساهم فى تطوير الصناعة الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه قطاعات الاقتصاد القومي، بهدف خلق فرص عمل للشباب وأفراد المجتمع من خلال تفجير طاقته الإبداعية والابتكارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما أشار د. جودة إلى الجهات التي تنفذ مشروع مراكز مهارات القرن الـ 21 حاليًا، وهي: الجامعات بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا والفوق متوسطة، والمدارس الثانوية العامة والتكنولوجيا التطبيقية والفنية، ومراكز الإبداع، ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارات المختلفة، والمدن الرياضية ومراكز الشباب.

ومن جانبها، أوضحت د. رشا شرف أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن صندوق تطوير التعليم يعمل على إنشاء شبكة وطنية مُستدامة لهذه المراكز، بما يسهم في تعزيز التنمية الشخصية والمهنية، وذلك من خلال دمج التكنولوجيا وريادة الأعمال واكتشاف المواهب، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، عبر شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، فضلًا عن توفير بيئات تعليمية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات، وبرامج تدريبية مبنية على أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الورشة، ناقشت الدكتورة رشا، آليات تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الـ 21 بالمعاهد، والذي يُعد أحد الركائز الإستراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم، حيث يركز على تعزيز المهارات الأساسية، مثل: التفكير النقدي، والإبداع والتواصل والتعاون، بالإضافة إلى المهارات التقنية والرقمية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل المستقبلي.

كما أشارت الدكتورة رشا إلى الأنشطة التي يقدمها مشروع مراكز المهارات المتمثلة في دورات في تكنولوجيا المعلومات، وورش عمل ودعم تقني في ريادة الأعمال، واكتشاف وتنمية المواهب وتوظيفها، معربة عن دعم الصندوق الكامل للمشروع، مؤكدة أن مراكز مهارات القرن الـ 21 ستساعد على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية؛ لضمان جودة التدريب، وتحقيق الاستدامة، فضلًا عن قدرتها على بناء جيل مصري واعِ وماهر، من خلال نظام ديناميكي يعزز التعلم مدى الحياة والتميز الشخصي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بتحويل التعليم إلى رافد حقيقي للتنمية، وتماشيًا مع الجهود الوطنية لبناء الطالب المصري معرفيًا ومهاريًا، مُشيرًا إلى تأثير المشروع على مستقبل التعليم والتوظيف في مصر؛ حيث يسهم في إحداث تغيير جذري في مشهد التعليم والتوظيف من خلال إعداد جيل قادر على التعامل مع تحديات سوق العمل الرقمي، كما يعمل على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمناهج الدراسية المتخصصة، بجانب دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي.

يأتي مشروع مراكز مهارات القرن الـ 21 بالشراكة مع شركة سيسكو العالمية الرائدة في مجال التقنيات الرقمية، حيث تسهم الشركة في تقديم الدعم التقني والبرامجي للمراكز من خلال توفير حلول تعليمية رقمية متطورة، بجانب تصميم برامج تدريبية معتمدة في المجالات التكنولوجية فضلًا عن تمكين الشباب بمهارات المستقبل الرقمي، وتأهيل المدربين وفقًا للمعايير العالمية، كما تقدم منح رخصة سيسكو المتخصصة Professional Track.

ويقدم مشروع مراكز مهارات القرن الـ21 العديد من الدورات التدريبية، ويحصل الطلاب المشاركون في هذه الدورات التدريبية على شهادة إتمام الدورة، وشهادة الاعتماد BADGE، والمسار الاحترافي، بالإضافة إلى فرص التوظيف بعد إتمام الدورات التدريبية.

وعلى هامش الورشة، قدم الدكتور إيهاب عبدالرؤوف، مستشار صندوق تطوير التعليم للابتكار وريادة الأعمال، عرضًا تقديميًا بعنوان "ابدأ شركتك الناشئة من مراكز القرن الحادي والعشرين"، مُستعرضًا مسار ريادة الأعمال والابتكار ودور صندوق تطوير التعليم في تطوير المهارات لطلاب الجامعات والمعاهد، وموضحًا أن ريادة الأعمال هي وسيلة لتحقيق مواصفات خريج جيد ينافس صاحب العمل ذاته.

كما عرض محمد سامي، المنسق العام لمشروع مراكز مهارات القرن الـ 21 بصندوق تطوير التعليم، عرضًا تقديميًا عن المركز والأنشطة التي يقدمها، مطالبًا الحضور بتحديد نقاط الاتصال بصندوق تطوير التعليم للتواصل، وإنشاء المراكز في الجامعات والمعاهد، مُشيرًا إلى الأنشطة الفنية التي تقدمها هذه المراكز.

جدير بالذكر أن مشروع مراكز مهارات القرن الـ21، يعد جزءًا من الجهود الوطنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتطوير التعليم، حيث تسهم المراكز في تحسين جودة مخرجات التعليم، وتعزيز فرص التوظيف للشباب، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

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