الريف المصري: منح الصحفيين 20 ألف فدان في غرب المنيا لأغراض الاستصلاح

استقبل اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين المصريين، وذلك بمقر الشركة فى القاهرة.

وتم خلال اللقاء مناقشة المقترح الذى تقدم به الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة والخاص بمشروع تخصيص مساحات من الأراضى التابعة للمشروع القومي لتنمية المليون ونصف المليون فدان، لصالح الصحفيين المصريين من أعضاء نقابة الصحفيين.

وتم الاتفاق بين الطرفين خلال اللقاء على تخصيص مساحة أرض تبلغ 20 ألف فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى، لإنشاء مزرعة تنموية متكاملة لصالح الصحفيين، يتم التعاقد عليها من خلال جمعية تعاونية خاصة بأعضاء نقابة الصحفيين، من المقرر أن يتم تأسيسها، بحيث يُخصص لكل صحفى عضو بالجمعية مساحة 5 أو 10 أفدنة، تتوافر فيها جميع مقومات النجاح الزراعى من مياه للرى عبر الآبار، ووحدات لتوليد الطاقة الشمسية، بما يضمن توفير حلول مستدامة فى مجالات الطاقة والمياه، فى حين سيكون على المنتفعين سداد 20% من قيمة الأرض كدفعة تعاقدية، تليها فترة سماح من الأقساط لمدة 5 سنوات بفائدة 14% بالإضافة إلى إمكانية استفادة جموع الصحفيين من أعضاء الجمعية المتعاقدين على الأراضى، بالعديد من التسهيلات التمويلية، وذلك من خلال الاتفاقيات التى عقدتها شركة تنمية الريف المصري الجديد على مدار الشهور الماضية مع كلٍ من البنك الزراعى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وعدد من البنوك والمؤسسات المصرية والدولية الكبرى.

وأعرب اللواء عمرو عبد الوهاب فى بداية اللقاء عن تقديره الكامل للكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، مشيرًا إلى أهمية دور الصحفيين فى دعم المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وأكد قائلًا: "نحن نؤمن بأن الصحفيين هم صناع الرأى وجزءً لا يتجزأ من المشروعات القومية الكبرى.. كما أن مشاركتهم فى هذه المشروعات تساهم فى تحقيق تنمية شاملة للبلاد وتعكس إلتزامهم الوطنى بالإسهام بشكلٍ فاعل وإيجابى فى جهود تنمية وبناء الوطن والإستفادة من خيرات أرضه."

وثمَّن اللواء عمرو عبد الوهاب الجهود الحثيثة والمخلصة التى كان ولايزال يبذلها الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، طوال مشواره الصحفى والنقابى، لخدمة الوطن وخدمة جموع الصحفيين المصريين.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب قائلًا: "دعمنا الكامل للكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة فى مساعيه لخدمة جموع الصحفيين ومبادراته الهادفة لتحسين أوضاعهم، ونحن على استعداد لتقديم كافة الترتيبات والتسهيلات اللازمة لضمان استفادة الصحفيين من المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان وفق الضوابط والإجراءات القانونية الشفافة المُتَّبَعة والمُعلَنَة للجميع، ما من شأنه أن يؤثر بشكلٍ إيجابى على واقع ومستقبل الصحفيين المصريين وأسرهم."

وأثنى الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة على الكم الكبير من الإنجازات والنجاحات والأنشطة التنموية التى تحققت فى مشروع المليون ونصف المليون فدان تحت قيادة اللواء عمرو عبد الوهاب وجموع القيادات والعاملين بشركة تنمية الريف المصرى الجديد، كما عبَّر عن سعادته بهذا التعاون الذى يتيح للصحفيين فرصة حقيقية للإستفادة من مردود وثمار التنمية التى باتت تشهدها مصر حاليًا فى شتى مجالات ومناحى الحياة، ومساهمتهم بشكل فعلى فى تغيير صورة ومستقبل خريطة مصر من خلال تنمية المزيد من الأراضى الصحراوية.

وقال: "لا شك أن المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان يمثل خطوةً إستراتيجية نحو تحقيق نهضة زراعية واقتصادية كبيرة فى مصر، ونحن سعداء اليوم بإطلاق وتبنى هذه المبادرة التى تتيح للصحفيين المساهمة وأسرهم فى هذا المشروع التنموي المهم والواعد والاستفادة منه."

وأضاف عبد المحسن سلامة: "هذا التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يُعَد فرصة كبيرة للصحفيين المصريين لتحسين أوضاعهم المعيشية بعيدًا عن ضغوطات العمل الصحفى اليومى.. كما أنها توفر لهم إمكانية الاستثمار فى أراضٍ زراعية ستكون مصدرًا مستدامًا للتنمية ولتحقيق النفع والربح لهم ولأسرهم."

وفى ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية هذه المبادرة التى أطلقها الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة فى فتح آفاق جديدة للصحفيين من أجل المساهمة فى بناء مستقبل مصر الزراعى والتنموى.

كما أشارا إلى أن المشاركة فى مشروعات قومية كبرى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ليس فقط فرصة إقتصادية واعدة، بل أيضًا يمثل تأكيدًا على الدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبه الصحفيون فى التنمية الوطنية.

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