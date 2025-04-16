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ثقافة وفنون

مسلسل "آسر" يتربع على عرش الأكثر مشاهدة بالوطن العربي

المسلسل اللبناني
المسلسل اللبناني «آسر»

بعد عرض حلقات قليلة من المسلسل اللبناني «آسر» استطاع أن يقتنص قبولا جماهيريا كبيرا وأصبح متصدرا على تريند الأكثر مشاهدة بالوطن العربي.

فتصدر مسلسل آسر مشاهدات منصة شاهد الرقمية محتلا المركز الأول.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

 

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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باسل خياط باميلا الكيك خالد القيش سامر المصري زينة مكي مواعيد عرض مسلسل آسر منصة شاهد منصة شاهد الرقمية
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