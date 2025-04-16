حودة ناصر يتصدر تريند اليوتيوب بـ "ملوك البحر"

تصدر مطرب المهرجانات، حودة ناصر الشهير بـ “شاعر الغية”، ترند “اليوتيوب” بكليب “ملوك البحر”، الذى طرحها منذ ساعات عبر قناته على موقع الفيديوهات “اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: ”احنا ملوك البحر، اللي علي الموجة بناخد صورة، نضرب غطس في بحري، وهوبا بنطلع من المعمورة، اصحى لأشقية الرملة، ودكاترة في أي معاملة، ومعانا العدة الكاملة، هنشرب فركة حشيشة خطورة، هاتلي الطبق الألمونية، وهات غرقانة هاتلي سبرتاية، كلملي الشلة بحالها، احنا هنتجمع في الموكناية، حجرين حجرين وعدالة هتشوف المعزة غزالة، الناس كيتامين شغالة".

يعتبر حودة ناصر “شاعر الغية”، من أشهر مؤدي المهرجانات، والذى بدأ مسيرته منذ 10 أعوام، بتأسيس فريق فريق «الدخلاوية» التي حققت شعبية وقاعدة جماهيرية، وكانت من أشهر مهرجانات الفريق: «فرتكة فرتكة»، و«إسلام فانتا» الذي شارك بها الفريق بمسلسل «فيفا أطاطا»، إضافة إلى المشاركة مؤخرًا بمهرجان «فص ملح وداخ» بفيلم حمل نفس الاسم، وتأسست الفرقة على يد كل من أحمد قاسم «فيلو»، ومحمود عبد الناصر «شاعر الغية»، و«التوني».

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