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رياضة

تأكد غياب صلاح محسن عن صفوف المصري أسبوعين

صلاح محسن، فيتو
صلاح محسن، فيتو

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها اللاعب صلاح محسن نجم هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بالتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل.

 

إصابة صلاح محسن 

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق بتروجيت وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف نظيفة.

 

مدة غياب صلاح محسن عن المصري

وأكد الدكتور حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق، أن اللاعب سيغيب عن صفوف الفريق لنحو أسبوعين يخضع خلالهما للعديد من الجلسات العلاجية على أن يتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

 

يستعد المصري البوسعيدي لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (عاصمة مصر)، والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الخميس على استاد السويس الجديد.

 

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري 

 وقرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، بعد الفوز على بتروجت برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق البوسعيدي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراته مع فريق غزل المحلة.

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النادي المصري صلاح محسن بتروجيت إصابة صلاح محسن كأس الرابطة

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