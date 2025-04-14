صلاح محسن يخضع لفحوصات طبية اليوم

يخضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري مساء اليوم الإثنين، لعدد من الفحوصات الطبية لتحديد إصابته التي تعرض لها أمس الأحد.

وسيتم إجراء الفحوصات باستخدام الأشعة التشخيصية، وذلك لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الشوط الأول من مباراة بتروجيت والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة.

وقرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، بعد الفوز على بتروجت برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

ويستأنف الفريق البوسعيدي تدريباته عصر غد الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (عاصمة مصر)، والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.

مباراة بتروجيت والمصري

الدوري الممتاز، اكتسح فريق المصري نظيره بتروجت برباعية نظيفة على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية في المرحلة النهائية بمجموعة تحديد بطل الموسم رقم 66 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز رباعية المصري البديل بابا بادجي “هاتريك” وميدو جابر هدف.

وحصل بابا بادجي لاعب النادي المصري على جائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه وبتروجيت بالدوري المصري.

مباراة بتروجيت والمصري

في الدقيقة 46 سجل بيب إنسا بابا باجي الهدف الأول بعدما شارك كبديل لصلاح محسن.

ولجأ محمد الغازي حكم المباراة إلي تقنية الفار للتأكد من عدم تسلل اللاعب ليؤكد الفار أحقية المصري بالهدف.

وفي الدقيقة 66 سجل ميدو جابر الهدف الثاني للمصري بعدما استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية ومن ثم سدد الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 68 أحرز بابا بادجي الهدف الثالث بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 82 أحرز بابا بادجي الهدف الرابع لفريقه والثالث هاتريك.

ترتيب المصري وبتروجت بالدوري الممتاز

ويحتل فريق المصرى المركز الرابع في ترتيب مرحلة المنافسة على اللقب بالدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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