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رياضة

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

جوزيه جوميز، فيتو
جوزيه جوميز، فيتو

الأهلي، كشف مصدر مسؤول بنادي الفتح السعودي عن حقيقة وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي تدريب الفريق الأحمر في ظل تردد أنباء عن رغبة مسؤولي الأهلي في الاطاحة السويسري مارسيل كولر بسبب تراجع أداء الفريق.

 

ما عندناش معلومة

وبحسب الإعلامي خالد الغندور فإن تصريحات المصدر جاءت كالتالي: الكلام كتير جدًّا على تدريب جوميز للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة مضيفا: "نقرأ هذا الكلام في كل الصحف والمواقع المصرية تقريبًا".

واختتم: "ليس لدينا معلومة عن مفاوضات الأهلي مع جوميز، والمدرب لن يتحدث معنا بخصوص أي مفاوضات بينه وبين القلعة الحمراء".

 

المرشحين الخلافة كولر

تسعى إدارة النادي الاهلي، لدراسة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين تمهيدا لتفكير للمجلس في الإطاحة بمارسيل كولر من القيادة الفنية لفريق القلعة الحمراء خاصة مع تراجع النتائج.

 

مدرب لايبزيج الألماني

ولعل من الأسماء المرشحة الألماني ماركو روزة والذي كان قريبًا من تدريب الأهلي قبل مارسيل كولر ولكنه فضل الانتقال لفريق لايبزيج الألماني.

كما بحث الأهلي السيرة الذاتية لروجر شميت المدير الفني السابق لفريق بينفيكا البرتغالي.

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الأهلي النادي الأهلي الفتح السعودي جوزيه جوميز مارسيل كولر

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