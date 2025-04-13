الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

انقسام داخل الأهلي على ترشيح جوميز لخلافة كولر

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك حالة انقسام داخل القلعة الحمراء بعد ترشيح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي والسابق للزمالك لخلافة مارسيل كولر. 

أضاف: البعض يرى أن جوميز اختيار موفق جدا نظرا لخبرته بالكرة المصرية والعربية بجانب مسيرته الجيدة مع الزمالك، وفي الوقت نفسه يتحفظ البعض الآخر على الترشيح خاصة وأن جوميز سبق وان وقع للأهلي في وقت سابق وتراجع عن اتفاقه. 

قال مصدر داخل الأهلي: إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر حدد الأربعاء القادم موعدا للسفر لجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مسؤلي ناديه إغلاق مران الفريق اليوم من التصوير لمنصات النادي الرسمية وذلك بعد التعادل امس أمام بيراميدز. 

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حسم بالفعل خليفة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. 

أضاف: الخطيب ينتظر التوقيت المناسب لإعلان خليفة مارسيل كولر حيث تم الاستقرار على اسم وجنسية المدرب الجديد ولكن وسط تكتم شديد من الأهلي. 

وقام الخطيب بإختيار المدرب الجديد بالتنسيق مع شركة الكرة ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي. 

ويعمل مسؤلو النادي الأهلي في الوقت الحالي على توفير الشرط الجزائي تمهيدًا لإقالة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب اهتزاز المستوى مؤخرا وعدم تقديم عروض قوية مع الفريق ومع ابتعاد الفريق تدريجيا عن الاحتفاظ ببطولة الدوري. 

وحال رحيل كولر سيحصل على شرط جزائي للمدة المتبقية في عقده بنهاية الموسم الحالي مع التأكيد على وجود موسم جديد له العام القادم ولكن يجدد بموافقة الطرفين. 

استقر مسؤلو النادي الأهلي على قرار رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قيادة الفريق. 

وقال مصدر داخل الأهلي: كولر لن يقود الأهلي في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا. 

وأوضح أن الخلاف حاليا على موعد إعلان توجيه الشكر للمدرب السويسري، حيث يميل فريق لتوجيه الشكر للمدرب قبل مواجهتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويميل الفريق الأخر إلى توجيه الشكر له عقب المباراتين وبغض النظر عن النتيجة. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة بيراميدز امس. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو الثلاثاء القادم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 إبريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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