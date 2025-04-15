جامعة دمنهور تعقد ورشة عمل حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

عقدت عقدت جامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منال مصطفى- قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف مركز ضمان الجودة برئاسة الدكتورة رانيا نظمي - المدير التنفيذي للمركز، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وتقييم الأداء"، وذلك باستضافة الدكتور عمرو أبو هاني - قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود جامعة دمنهور وحرصها على مواكبة معايير الجودة والتميز، والسعي لتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة وتعميم فكرها بين جميع منتسبي الجامعة، وكذا الحرص على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة، كي تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية.



وحاضر بالورشة الدكتور عمرو أبو هاني - القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس عماد توفيق - المدرس المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.

وتم استعراض مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وأبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي وكيفية تقييم أداء الباحثين والمؤسسات العلمية، فضلا عن عرض بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البحثية.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا نظمي - المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة، أن الورشة تضمنت عدة محاور منها: مقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي (توليد الأفكار البحثية، وتحليل البيانات، الترجمة وتحسين الكتابة الأكاديمية)، أدوات وتطبيقات عملية: ChatGPT، Scite.ai، Research Rabbit، Elicit، وغيرها، تقييم الأداء البحثي باستخدام الذكاء الاصطناعي (تحليل مؤشرات الأداء الأكاديمي، التنبؤ بالإنتاجية العلمية، تقييم جودة الأبحاث والمجلات)، بالإضافة إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

وشهدت الورشة حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الدراسات العليا المهتمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمختصين بتقييم الأداء الأكاديمي.

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