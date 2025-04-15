الأربعاء 16 أبريل 2025
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فوائد ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات مسبوقة الدفع

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، فيتو

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حالة عدم تغيير الشريحة للشريحة الأولى مع بداية الشهر الميلادي يجب على المواطن التوجه لشركات التوزيع وطلب ضبط الوقت والتاريخ.

 

أهمية ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات

وأشارت الشركة إلى أن العدادات مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل نهائيًّا خلال أيام الجمع والإجازات الرسمية خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى ١٠ صباحًا.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكدت أن العدادات مسبوقة الدفع مبرمجة للعمل حتى في حالات نفاد الرصيد خلال ساعات الليل وأيام العطلات والأجازات الرسمية، وذلك إذا تم التأكد من ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات ضمن الساعات الصديقة.
 

مميزات الساعات الصديقة بالعدادات مسبوقة الدفع

وأوضحت الشركة أن العدادات مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة وهي أيام الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد فى حالة نفاد الرصيد والتي تبدأ من الساعة الـ5 مساء وحتى العاشرة صباحا من اليوم التالي.

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