حقيقة خناقة أعضاء مجلس النواب بجلسة اليوم

شهدت الساعات الأخيرة، تداول عدد كبير من صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، عدد من الفيديوهات التى تشير إلى اشتباكات بين نواب، وسط مزاعم بأنها تمت داخل مجلس النواب المصرى في جلسته العامة اليوم الثلاثاء.

ومن جانبها حرصت بوابة فيتو، على توضيح حقيقة تلك الفيديوهات المتداولة ومدى علاقتها بجلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة



بمراجعة الفيديوهات المتداولة، تبين، أن أحدهما يعود يعود لواقعة سابقة داخل قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى بدأت باعتراض نواب الأغلبية على هجوم النائب عبد المنعم إمام على الحكومة ومطالبته بمحاكمتها سياسيا في جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى دفع عدد من النواب المستقلين والمعارضة للتضامن مع النائب عبد المنعم إمام في مواجهة نواب الأغلبية.

البرلمان الأردني

البرلمان الأردني



كما تبين لفيتو، أن الفيديو الثانى، الذى يظهر فيها النواب وهم يعتدون علي بعضهم ليس له علاقة بالبرلمان المصرى، بل يعود إلى البرلمان الأردني، في جلسة سابقة في شهر ديسمبر من عام 2021 وكانت مخصصة لمناقشة تعديلات دستورية.

الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا بعد إعادة المداولة على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

النواب يوافق على منحة لتخفيض انبعاثات غاز الميثان

كما شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959 ألف دولار أمريكي.

إحالة البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة بمجلس النواب

وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

إحالة مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد من النواب إلى الشيوخ

قرر مجلس النواب، برئاسة الـمستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.

مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2024- 2023

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024.

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