الرئيس الصينى يدعو بلاده وفيتنام لمعارضة الهيمنة والأحادية والحمائية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، الصين وفيتنام إلى معارضة الهيمنة والأحادية والحمائية بشكل مشترك.

الرئيس الصينى يشيد ب الحزب الشيوعي الفيتنامي

وفي اجتماعه مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، قال الرئيس الصينى، إن فيتنام حققت الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت قيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي والحكومة الفيتنامية، وحققت إنجازات مؤثرة في قضية دوي موي الإصلاح، في حين تتزايد مكانتها الدولية، وهو ما تشعر الصين بالسعادة تجاهه.

وأشار، إلى أن كل جانب يحمل على عاتقه مهمة تاريخية تتمثل في تحقيق تجديد الشباب الوطني وتسريع التنمية الوطنية.

ودعا البلدين إلى صياغة إحساس قوي بمفهوم مجتمع المصير المشترك، وتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل، ما يخدم عملية التحديث في كل منهما ويعود بالنفع على الشعبين على نحو أفضل.

وأكد شي ضرورة تعزيز التنسيق الاستراتيجي وترسيخ الأساس السياسي لبناء مجتمع مصير مشترك بين البلدين.

وحث الجانبين على تكثيف التبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، ومعارضة الهيمنة والأحادية والحمائية بشكل مشترك.

كما دعا شي الجانبين إلى تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، من أجل حماية النزاهة والعدالة الدوليتين بشكل مشترك، وحماية السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في آسيا وخارجها.

وقال شي إنه يتعين على الجانبين تعزيز التنمية عالية الجودة لتوفير الدعم الاستراتيجي القوي للمسيرة المشتركة للبلدين نحو التحديث.

وقال شي إنه ينبغي على الصين وفيتنام الاستفادة الكاملة من مزاياهما الجغرافية المتمثلة في الارتباط البري والبحري، وتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية، والاستفادة من إمكانات التعاون الصناعي.

كما دعا البلدين إلى الدفع المطرد للتعاون في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الارتباطية، وضمان تدفق سلس للتجارة.

كما قال إنه يتعين على البلدين توسيع التعاون في المجالات التقليدية كالتجارة والاستثمار، وتوسيع التعاون في الصناعات الناشئة مثل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.

وأضاف شي أنه يتعين على الصين وفيتنام التمسك بقوة بنظام التجارة متعدد الأطراف، والعمل سويا للدفع نحو عولمة اقتصادية أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا ونفعا للجميع.

وقال شي إنه يتعين على الجانبين تعميق التعاون الثقافي وتعزيز السمة الرئيسية للصداقة الصينية-الفيتنامية.

وحث الجانبين على ضمان نجاح سلسلة الأنشطة للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفيتنام وعام التبادلات الشعبية بين الصين وفيتنام، لسرد قصص الصداقة والتعاون متبادل المنفعة وكذلك سعيهما المشترك نحو التحديث، على نحو جيد.

كما حث شي الجانبين على تنفيذ المزيد من المشروعات لكسب قلوب وعقول الشعبين وتحسين معيشتهما.

فيتنام تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين

من جانبه، قال فام مينه تشينه، إن زيارة الدولة التي يجريها نظيره الصينى إلى فيتنام بمثابة أهم تبادل رفيع المستوى بين البلدين هذا العام، مضيفا أن الزيارة حدث عظيم ومبهج في العلاقات الفيتنامية-الصينية، وله أهمية تاريخية، ومن المؤكد أنها ستسهم في تنمية العلاقات الفيتنامية-الصينية بشكل أكبر، وستمنح التعاون الثنائي زخما قويا.

وأضاف أنه منذ زيارة شي إلى فيتنام عام 2023، تعززت الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين، وشهد التعاون العملي تقدما ملحوظا، وتعمقت الصداقة بين الشعبين.

وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وهي عازمة على تعزيز بناء مجتمع مصير مشترك بين فيتنام والصين يحمل أهمية استراتيجية.

وأشار إلى أن فيتنام تهنئ الصين بصدق على إنجازاتها التنموية الهائلة، قائلا إن فيتنام تدعم التنمية والنمو المستدامين للصين، وتأمل في الاستفادة من خبرة الصين في حوكمة الحزب والبلاد، وروح الاعتماد على الذات، وفلسفتها ونموذجها التنمويين.

كما أشار إلى تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجالات كالاقتصاد والتجارة والاستثمار والارتباطية والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التمويل، لتعزيز حيوية الاقتصاد ومحركات النمو، بما يتيح لنا مواجهة المخاطر والتحديات معا.

كما قال إن بلاده تتطلع إلى نجاح استضافة عام التبادلات الشعبية الفيتنامي-الصيني، وتتطلع إلى المزيد من التبادلات القوية بين الأفراد والتعاون على المستوى دون الوطني، وتدعيم الروابط بين الشعبين على نحو أوثق.

وأضاف أن فيتنام تتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون مع الصين في الشؤون الدولية والإقليمية، بما يحافظ على التركيز الاستراتيجي في ظل الوضع الدولي المعقد والمضطرب ويحمي التعددية والنظام الدولي بشكل مشترك.

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