الأربعاء 16 أبريل 2025
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إرشادات مهمة لتجنب فقدان حقيبة السفر في المطار

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

يحدث أحيانا تأخر خروج الراكب من صالة الوصول نظرا لعدم العثور على حقيبة السفر الخاصة بها. 

وفي ضوء ذلك نقدم لك مجموعة من الإرشادات البسيطة التي باتباعها تضمن عدم ضياع حقيبتك خلال سفرك وهي كالآتي:

• اكتب بياناتك الشخصية داخل الحقيبة وخارجها: الاسم والعنوان بالتفصيل، بلدك، رقم الهاتف، ولا تنس مسار رحلتك المنطقة أو البلد المتوجه إليها.

• ضع علامة مميزة كلون أو ملصق علي الجزء الخارجي لحقائبك.

• قبل مغادرة صالة المطار عليك بتفقد محتويات الحقيبة كاملة حتى تتأكد من عدم فقدان أي شيء.

• في حالة فقدان حقائب السفر توجه إلى مندوب التحميل بسرعة داخل المطار وقم بإبلاغه بموصفات الحقائب ومتى فقدتها حتي يتسنى له العثور عليه بسرعة أكبر قبل ضياعها.

• يفضل حمل الأشياء الثمينة في حقيبة تلازمك وقت سفرك وعدم إيداعها في الحقائب حتى لا تتعرض للسرقة أو الضياع وحينئذ لن تتمكن من مطالبة إدارة المطار بها.

• وأخيرًا والحل الأسهل والبسيط التقط صورة بتلفونك المحمول لحقائبك، فهذه الصورة قد تساعدك في حالة فقدانها. 

• قم بشحن الأمتعة الخاصة بك إلي البلد المتجه إليها من خلال عمليات الشحن، لتوفير وقت الوقوف في طابور فحص الأمتعة.

•سجل حقائبك في المطار في وقت مبكر قبل الرحلة بنحو ثلاثين دقيقة، لأن ذلك يزيد من فرصة أن تكون من ال99% الذين تتنظرهم حقائبهم في نهاية الرحلة.

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