تفاصيل معسكر منتخب الشباب اليوم استعدادا لأمم أفريقيا (صور)

منتخب الشباب، شهد اليوم الأول لمعسكر منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم خضوع اللاعبين للكشف الطبي والقياسات تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، فى حضور د.محمد أبو العلا رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وذلك مع انطلاق المعسكر المفتوح بمشروع الهدف استعدادا لخوض كأس الأمم الأفريقية من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة للمونديال.

تواجد جميع اللاعبين بمعسكر منتخب الشباب

تواجد جميع اللاعبين فى الكشف الطبي، وانتظموا بعد ذلك فى التدريبات التى استهلها الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب، بعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين، وطالبهم خلالها بضرورة بذل قصاري جهدهم من أجل تحقيق أحلام الجمهور، مشددا على أن بطولة أفريقيا هى بوابة العبور إلى المونديال، ومنها التواجد فى دائرة الضوء على خطي النجوم الكبار والأساطير.

تدريبات متنوعة في اليوم الأول

وهذا وقد أدى اللاعبون تدريبات متنوعة تحت اشراف الجهاز الفني فى إطار البرنامج الموضوع من جانب المدير الفني ؛ ويضم الجهاز المعاون للكابتن أسامة نبيه كلا من : حمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وأحمد عصام محلل الأداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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