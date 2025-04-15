وزيرالطيران: اعتماد التسهيلات الدولية خطوة نحو مستقبل أكثر كفاءة للنقل الجوي

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في فعاليات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى للإيكاو للتسهيلات ICAO Facilitation Conference2025)، والذي تستضيفه دولة قطر بالعاصمة الدوحة خلال الفترة الحالية وحتى 17 إبريل الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني القطرية بالتعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولية "الإيكاو".

وزيرالطيران: اعتماد التسهيلات الدولية خطوة فارقة نحو مستقبل أكثر كفاءة وشمولًا للنقل الجوي

وقد افتتح أعمال المؤتمر الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات القطري، بحضور رفيع المستوى شمل أكثر من 120 وزيرًا ورئيس سلطة طيران مدني من مختلف دول العالم، بما فى ذلك سلفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الإيكاو، والسيد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب نُخبة من كبار المسؤولين والخبراء والقادة في قطاع الطيران المدني يمثلون 193 دولة وكذلك ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص.

رافق وزير الطيران المدني خلال المشاركة وفد رسمي ضم الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعددًا من ممثلي السلطة.

ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار: "تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، الكفاءة، الشمولية"، ويُعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين صناع القرار والمعنيين بصناعة الطيران المدني، واستكشاف آليات تطوير منظومة التسهيلات بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في النقل الجوي العالمي، كما يشمل المؤتمر محورًا وزاريًا عالي يهدف إلى رسم ملامح التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع التسهيلات، وتعزيز الالتزام الدولي بتيسير حركة النقل الجوي. كما أنه بمثابة منصة حوارية تجمع وزراء الطيران المدني لمناقشة مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز الترابط بين الدول وتحقيق تجربة سفر أكثر سلاسة وأمانًا.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر سلسلة من الجلسات التي تتناول قضايا محورية، منها: تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، تسهيل إجراءات الجمارك والشحن، سلامة وثائق السفر، إدارة الحدود، مكافحة الهجرة غير الشرعية، دعم ضحايا الحوادث الجوية، إضافة إلى بناء القدرات والابتكار في مجال التسهيلات.

وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حرص الدولة المصرية على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتكامل في مجال تسهيلات النقل الجوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة السفر الجوي وتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، إلى جانب دعم توجه مصر نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في صناعة الطيران المدني.



وأوضح أن اعتماد التسهيلات الدولية للنقل الجوي خلال المؤتمر الوزاري يُعد خطوة هامة نحو تطوير صناعة النقل الجوي عالميًا، حيث يمثل دعمًا لتوحيد الإجراءات وتعزيز انسيابية العمليات في المطارات والتى تشمل الجوازات والإجراءات الصحيه والمنظومه الامنيه الخاصه بمراجعه بيانات الركاب مما يسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع، ويعزز من كفاءة الإجراءات فى المطارات، ويدعم تحقيق أعلى مستويات الأمن، والمرونة، والكفاءة التشغيلية.

التحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن مصر تؤمن بأهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني، وتدعم بقوة المبادئ التي أكد عليها المؤتمر، وفي مقدمتها التعاون، الكفاءة، والشمولية، باعتبارها ركائز رئيسية لبناء منظومة نقل جوي أكثر عدالة وإنسانية واستدامة.

وأضاف الدكتور سامح الحفنى بأن مؤتمر التسهيلات يهدف إلى إتاحة منصة فعالة للدول والجهات المعنية بصناعة الطيران المدني لتبادل الخبرات، والتعاون في وضع استراتيجية عالمية للتسهيلات، تُمكن من التكيف السريع مع التطورات المتلاحقة في هذا المجال، وتسهم في تعزيز الكفاءة والتكامل في منظومة النقل الجوي الدولي.

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