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"القومية للأنفاق" تكشف موقف تقدم الأعمال بمونوريل شرق النيل (صور)

القومية للأنفاق تكشف
"القومية للأنفاق" تكشف موقف تقدم الأعمال بمونوريل شرق النيل
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نشرت الهيئة القومية للانفاق تقريرا مصورا لـ تقدم الأعمال بمحطة "حى المال والأعمال" رقم ١٨ بمشروع مونوريل شرق النيل.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق تقدم الأعمال بمحطة حي المال والأعمال" وهي المحطة رقم ١٨ بمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر.

وقالت الهيئة إن عدد محطات مونوريل شرق النيل 22 محطة، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف راكب يوميًا، منوهة إلى تنفيذ ورشة الصيانة والعمرات في العاصمة الإدارية على مساحة 85 فدانا.

وأضافت أنه من المقرر أن يساهم المشروع في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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الخط الثالث للمترو الهيئة القومية للأنفاق القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي العاصمة الادارية القاهرة والجيزة

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