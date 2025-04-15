تيودر بلهارس يطلق سلسلة "العلم للجميع" لتقديم الأبحاث العلمية بصورة مبسطة

أطلق معهد تيودر بلهارس سلسلة جديدة بعنوان "العلم للجميع"، وذلك بهدف تبسيط العلوم وتقديم الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية والنتائج البحثية التي توصل لها أعضاء الهيئة البحثية بأقسام المعهد المختلفة في شتى المجالات بصورة مبسطة وسهلة للقارئ.

"النشاط البيولوجي وتحليل الكروماتوجرافيا الغازي لمستخلصات الفطريات المستنبتة المعزولة من نبات ورد النيل"

يظن معظم الناس أن الفطريات هي تلك الكائنات المؤذية التي تظهر على ثمار الطماطم والليمون فتصيبها بالعفن، أو تلك التي تنتشر على سطح رغيف الخبز القديم فتجعلك تتخلص منه في أقرب سلة للمهملات، أو أنها الكائنات الممرضة التي تظهر بين أصابع القدم وعلى الجلد والأظافر.. لكن الأمر ليس كذلك، ولا يجب حصر الفطريات في دور الميكروبات الشريرة لأن لها جوانب مفيدة لا ينفك العلماء يكتشفونها يومًا بعد يوم.

وفي هذا السياق وكدليل بسيط على المنافع التي تنطوي عليها الفطريات، استطاع الفريق البحثي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث (قسم بحوث البيئة وقسم الكيمياء العلاجية)، بالاشتراك مع كلية العلوم جامعة القاهرة القيام ببحث حول الفطريات التي تعيش داخل أنسجة نبات ورد النيل، حيث تم عزل الأنواع الفطرية وتعريفها بدقة، ثم تم استخلاص مواد الأيض الثانوية منها وتجربة فعالية هذه المواد، حيث أثبتت هذه المستخلصات قدرتها على القضاء على بعض أنواع البكتيريا والفطريات الممرضة وكذلك مقاومة فيروس أ، بالإضافة إلى تأثيرها المميت على الطور المعدي لشيستوسوما مانسوني (دودة البلهارسيا المعوية). ولقد اتضح عن طريق التحاليل الكيميائية إحتواء هذه المستخلصات على مواد معروفة بتأثيراتها البيولوجية القوية.

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