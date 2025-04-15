الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تيودر بلهارس يطلق سلسلة "العلم للجميع" لتقديم الأبحاث العلمية بصورة مبسطة

الفطريات
الفطريات

أطلق معهد تيودر بلهارس سلسلة جديدة بعنوان "العلم للجميع"، وذلك بهدف تبسيط العلوم وتقديم الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية والنتائج البحثية التي توصل لها  أعضاء الهيئة البحثية بأقسام المعهد المختلفة في شتى المجالات بصورة مبسطة وسهلة للقارئ. 

 

"النشاط البيولوجي وتحليل الكروماتوجرافيا الغازي لمستخلصات الفطريات المستنبتة المعزولة من نبات ورد النيل"

يظن معظم الناس أن الفطريات هي تلك الكائنات المؤذية التي تظهر على ثمار الطماطم والليمون فتصيبها بالعفن، أو تلك التي تنتشر على سطح رغيف الخبز القديم فتجعلك تتخلص منه في أقرب سلة للمهملات، أو أنها الكائنات الممرضة التي تظهر بين أصابع القدم وعلى الجلد والأظافر.. لكن الأمر ليس كذلك، ولا يجب حصر الفطريات في دور الميكروبات الشريرة لأن لها جوانب مفيدة لا ينفك العلماء يكتشفونها يومًا بعد يوم.   

 

وفي هذا السياق وكدليل بسيط على المنافع التي تنطوي عليها الفطريات، استطاع الفريق البحثي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث (قسم بحوث البيئة وقسم الكيمياء العلاجية)، بالاشتراك مع كلية العلوم جامعة القاهرة القيام ببحث حول الفطريات التي تعيش داخل أنسجة نبات ورد النيل، حيث تم عزل الأنواع الفطرية وتعريفها بدقة، ثم تم استخلاص مواد الأيض الثانوية منها وتجربة فعالية هذه المواد، حيث أثبتت هذه المستخلصات قدرتها على القضاء على بعض أنواع البكتيريا والفطريات الممرضة وكذلك مقاومة فيروس أ، بالإضافة إلى تأثيرها المميت على الطور المعدي لشيستوسوما مانسوني (دودة البلهارسيا المعوية). ولقد اتضح عن طريق التحاليل الكيميائية إحتواء هذه المستخلصات على مواد معروفة بتأثيراتها البيولوجية القوية.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تيودر بلهارس الأبحاث العلمية جامعة القاهرة رغيف الخبز كلية العلوم جامعة القاهرة كلية العلوم معهد تيودور بلهارس ورد النيل

مواد متعلقة

تطوير استراحات صالات السفر بمطار القاهرة الدولي

الطيار أحمد مطر مساعدًا لرئيس مجلس إدارة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية

التعليم العالي: مراكز مهارات القرن الـ21 إحدى الركائز الاستراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030

التعليم العالي تتوسع في الجامعات الأهلية.. 12 جامعة جديدة.. تضم 98 تخصصا.. تعمل على ربط الخريجين بسوق العمل

توقيع مذكرة تفاهم بين "الأعلى للمستشفيات" و"كوجنوس" الألمانية لتقديم برامج دراسية متكاملة

وزير التعليم العالي يلتقي نائب رئيس جامعة كيه يو لوفين لبحث سبل التعاون الأكاديمي

وزير التعليم العالي يبحث فرص التعاون مع جامعة "ڤي يو بي" خلال زيارته لبروكسل

شروط الالتحاق بوظيفة فني استقبال وترحيل طائرات والمستندات المطلوبة
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025

شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

الأوقية ترتفع لـ 5000 دولار، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة

إصابة وسام أبو علي في مران الأهلي وموقفه من قائمة مباراة صن داونز

بقدرة 500 ميجاوات، أوراسكوم تعلن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر محطة للرياح بإفريقيا

مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال.. والحد الأقصى 500 جنيه لباقي الخدمات

قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محيي الدين النووي، صاحب الأربعين النووية ورياض الصالحين

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية