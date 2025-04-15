الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

مترو الأنفاق يحتفي بنجيب محفوظ بعرض محتوى مرئي بأبرز إسهاماته الأدبية

مترو الأنفاق يحتفي
مترو الأنفاق يحتفي بنجيب محفوظ
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قامت الهيئة القومية للأنفاق بالمشاركة في فعاليات التكريم للأديب والمفكر العالمي نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، وذلك تحت عنوان: "محفوظ... في القلب" والتي تقيمها وزارة الثقافة.

حيث تقوم الهيئة بعرض محتوى مرئي تعريفي عن الأديب الكبير عبر الشاشات الدعائية بمحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف والإذاعة الداخلية، بهدف تعريف جمهور الركاب – وخاصة الأجيال الجديدة – بإسهامات نجيب محفوظ الأدبية ودوره في إثراء الثقافة المصرية والعربية.

وقد كان لهذه المبادرة أثر نفسي بالغ وإيجابي على مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائى LRT، حيث لاقت إشادة واسعة وتقديرًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا اللفتة الثقافية الراقية، التي أعادت إلى الأذهان سيرة أحد أعظم رموز الأدب المصري والعربي.

وتساهم هذه المبادرات تساهم في تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، وتؤكد على دور الثقافة في الارتقاء بالوعي العام.

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