الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

"ضريبة البعد"، كل ما تريد معرفته عن ألبوم أصالة الجديد

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

ينتظر الكثير من عشاق ومحبي النجمة السورية أصالة نصري أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يأتي بعنوان “ضريبة البعد”، حيث من المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة.

ألبوم أصالة الجديد 

ويضم ألبوم أصالة الجديد 11 أغنية، وهي كالتالي: “أنا مش وحشة، المال السايب، ماوحشتكش، عندي اكتفاء، أنا هنساك، حوسة أي دي، العنب الساقع، كلام فارغ، أحبك أكرهك”.  

صناع ألبوم أصالة الجديد 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع عدد كبير من صناع المزيكا من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين ومنهم: “مصطفي حدوتة، كلازا، إيهاب عبد الواحد، منة القيعي، محمود عليم، هشام شتا، مصطفى العسال، محمد مصطفي، أحمد المالكي، إسلام رأفت، عمرو الشاذلي”.

كما تقدم أصالة أغنية بألبومها الجديد من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، وتغني أيضا من ألحان تامر عاشور بالألبوم. 

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