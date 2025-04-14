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ثقافة وفنون

أصالة عن زوجها فائق حسن: بيعاملني زي بنته (فيديو)

اصالة وزوجها، فيتو
اصالة وزوجها، فيتو

تحدثت الفنانة أصالة عن علاقتها بزوجها الشاعر فائق حسن، مؤكدة أن العلاقة بينهما مثل الأب وابنته.

أصالة وزوجها الشاعر فائق حسن  

وقالت أصالة خلال لقائها مع روتانا: هو بيتعب معايا تعب الأب وبنته، وبحب هذا الحنان، وزوجي غامرني بالحنان والطيبة والكرامة وكتر ألف خيره 

https://www.instagram.com/reel/DIbvC4ANll8/?igsh=cnM5NWo2Y3R2YTAx

 

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة السورية أصالة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد من عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أبرزهم الفنان تامر عاشور الذي يتعاون معها في ألبومها الجديد ولحنً لها أغنية 

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، حسمت الجدل حول حقيقة حصولها على الجنسية السعودية، بعد أن ترددت مؤخرًا بعض الأخبار حول حصولها عليها.

وبدأت تلك الأخبار تنتشر بعدما كتبت أصالة تعليقًا على تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ، الذي كان يحتفل بتراجع نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، لتعلق أصالة قائلة:"عاشت بلادي"، مما ظن البعض أنها حاصلة على الجنسية السعودية.

أصالة تحسم الجدل

 ونفت أصالة تلك الأخبار من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات X،  حيث قالت: "أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيتها، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسياتهم".

وأضافت أصالة: “أحب كل بلادي، ففيها أهلي وأحبابي وداعميني، وأحبهم كما أحب سوريا، وأنا سورية، وكما أحب البحرين، وأنا بحرينية. وأتمنى أن تسمحوا لي أن أحب بلادي كلها كما أحب”. 

 

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اصالة زوج اصالة أصالة و زوجها الفنانة أصالة و زوجها الشاعر فائق حسن
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