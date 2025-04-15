10 توصيات مهمة لمؤتمر توظيف الذكاء الاصطناعي في المنتج الثقافي والإعلامي

عقد المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر "الاتجاهات العالمية الحديثة في توظيف الذكاء الاصطناعي في المنتج الثقافي والإعلامي"، والذي نظمته لجنة الإعلام ومقررها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومقررها الدكتور محمد خليف.

المجلس الأعلى للثقافة

وجاءت التوصيات الجلسة الأخيرة كالتالي:

١- ضرورة توفير التعليم والتدريب الإعلامي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال رفع كفاءة الإعلاميين وتثقيفهم بمفاهيم ومبادئ الذكاء الاصطناعي.

٢- أهمية تجميع التخصصات البينية بين العلوم الإنسانية الاجتماعية التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي للخروج بمجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية لتطبيق الذكاء الاصطناعي.

٣- العمل على طرح مبادرة لوجود مسودة وإطار أخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي عبر مدونة سلوك مهني حاكمة وملزمة.

٤- مخاطبة اللجان التشريعية بمجلـس النواب والشيوخ لطرح حوار مجتمعي حول أهمية وضرورة وجود قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

٥- الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمبدعين المصريين من خلال تقديم منتج ثقافي وإعلامي قائم على الإبداع من جانب صانع الإعلام الرقمي بما يحقق التوازن بين العمل الإبداعي التكنولوجي والإعلامي.

٦- إيجاد فرص للنشر العلمي العام والمخصص لدليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع تحويله إلى منتجات إعلامية بسيطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



٧- رفع معدلات الوعي المجتمعي بأهمية نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بحيث يصبح المنتج الثقافي متاحًا للجميع.

٨- أهمية قيام الدولة المصرية بدورها عبر مؤسساتها الرسمية بنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بين مختلف الجمهور المصري وخاصة الشباب.



٩- تشجيع البحوث العلمية والممارسات التطبيقية التي تدعم نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي مع ضرورة التوعية ببرامج كشف الاقتباس او إنتاج الأعمال بواسطة الذكاء الاصطناعي.

١٠- الاهتمام بالبيئة التكنولوجية وتهيئة المناخ للأجيال الجديدة للإبداع والابتكار والإنتاج الرقمي.

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