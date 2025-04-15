موعد غلق باب التقديم لجائزة خيري شلبي للعمل الروائى الأول للشباب

كشف القائمون على جائزة خيري شلبي للعمل الروائى الأول للشباب، عن موعد غلق باب التقديم والمشاركة للمنافسة على جوائز أحدث دوراتها.

ويستمر تلقي طلبات المشاركة من شباب الروائيين على مدار 14 يوما على أن يغلق الباب فى 30 إبريل الجاري.

جائزة خيري شلبي



وفكرة الجائزة كما أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020 جاءت تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011) ، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية، ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

شروط الترشح لجائزة خيري شلبي

شروط الترشح

تشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو الكترونية. ولا يشترط حد أقصى للسن.



- وتستحدث الجائزة هذا العام - على هامشها - مسابقة جديدة للنقد الأدبي.

ومن شروط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون البحث مكتوبا بلغة ملتزمة بشروط النقد الأدبي المتعارف عليها، وأن يكون موضوع البحث «عالم خيري شلبي الروائي والقصصي»، وأن تكون عدد كلماته ما بين 2000 إلى 5000 كلمة. وسوف تكون هناك جائزة مالية لهذه المسابقة.

جائزة خيري شلبي

بداية التقديم للجائزة من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2025

- إعلان القائمة الطويلة 1 يوليو 2025

- إعلان القائمة القصيرة 21 يوليو 2025

- إعلان الفائز 9 سبتمبر 2025.



ترسل الأعمال بصيغة word على البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة: Khairy.shalaby@gmail.com ومرفق بالرسالة الإلكترونية صورة من البطاقة الشخصية وإقرار بعدم نشر أي عمل روائي ورقي أو الكتروني سواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة في 9 سبتمبر 2023.

الأديب خيري شلبي



الجدير بالذكر أن خيري شلبي ترك لنا إرثا عظيما لا حصر له من أعماله الأدبية، منها "السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوى، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالى (أولنا ولد - وثانينا الكومى - وثالثنا الورق)، زهرة الخشخاش، وكالة عطية، وصحراء المماليك".

كما حصد شلبي عدة جوائز عديدة منها، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1980- 1981، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1980 – 1981،و جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية "وكالة عطية" 2003، وحصل علي جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2005.

ورشحته مؤسسة "إمباسادورز" الكندية للحصول على جائزة نوبل للآداب.

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