بـ"إستوري مزورة"، ياسمين صبري تريند بسبب بدلة رقص محمد رمضان

حفل محمد رمضان، تصدر اسم ياسمين صبري خلال الساعات الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار إستوري مزورة عبر إنستجرام نسبت إليها وتحمل إساءة لمحمد رمضان بعد ارتدائه ملابس تشبه بدلة الرقص أثناء مشاركته في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمد رمضان ببدلة رقص

الإستوري المزورة التي نسبت إلى ياسمين صبري حملت إساءة لمحمد رمضان انتشرت بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي وعلى عدد كبير من الصفحات.

وأثار الفنان محمد رمضان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا فالي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها غير مناسبة، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.