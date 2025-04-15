أحمد حسن يقدم "الكابتن +" على منصة DMC+ قريبًا

يقدم الكابتن أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق برنامج "الكابتن +" على منصة DMC+ التي تنطلق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتنطلق قريبا منصة DMC+ التابعة لقناة DMC، ويناقش الصقر أحمد حسن خلال البرنامج كافة الأحداث الكروية على الساحة.

برنامج الكابتن

يذكر أن أحمد حسن يقدم برنامج “الكابتن” على شاشة قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

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