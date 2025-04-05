أحمد حسن يكشف حديثه مع الجنايني للتجديد لزيزو

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن مفاجأة سعيدة لجماهير نادي الزمالك بشأن ملف التجديد لنجم الفريق الأول أحمد مصطفى زيزو خلال الفترة الحالية.



وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” رفقة الإعلامي سيف زاهر: “كان ليَّ مقابلة مع عمرو الجنايني وقال لي إن شاء الله زيزو مكمل مع الزمالك خلال الفترة القادمة”.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ آخر، خلال الأيام الحالية.

ويستعد نادي الزمالك لعقد جلسة مع نجمه أحمد مصطفى “زيزو” خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد عقده وإعلان استمراره مع الفريق لمدة 3 مواسم إضافية.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص إدارة الزمالك على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن زيزو يُعد من الركائز الأساسية وأحد أبرز نجوم الفريق في المواسم الأخيرة.

كما يسعى النادي لإنهاء جميع التفاصيل بشكل رسمي لقطع الطريق على أي محاولات لرحيله خلال الفترة المقبلة.

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