سالي شاهين تقدم "سيدات لكن ظرفاء" على منصة dmc plus

تقدم الإعلامية سالي شاهين برنامجا جديدا عبر منصة dmc + يحمل اسم “سيدات لكن ظرفاء”.

وتنطلق المنصة التابعة لقناة DMC خلال الأيام المقبلة تعبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكافة وسائل التواصل الأخرى.

برنامج السفيرة عزيزة

كانت الإعلامية سالي شاهين شاركت لسنوات في تقديم برنامج “السفيرة عزيزة” عبر شاشة قناة DMC.

وبرنامج السفيرة عزيزة هو برنامج اجتماعي يعرض على شاشة قناة DMC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرا ويناقش كافة القضايا الاجتماعية خاصة التي تتعلق بالمرأة.

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