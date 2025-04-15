الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

قرار عاجل من التعليم بشأن تعدي مدير مدرسة علي طالب إعدادي بكفرالشيخ

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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حالة من الجدل أثيرت علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن ما شهدته مدرسة الربع الإعدادية المشتركة بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، بواقعة تعرض طالب بالصف الثالث الإعدادي لاعتداء وحشي على يد مدير المدرسة.

إصابة طالب بكدمات بمدرسة بكفر الشيخ

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي أن الطالب قد أصيب بكدمات متعددة في وجهه وجسده، بالإضافة إلى تمزق في أذنه ناتج عن عضة مباشرة، واعتداء جسدي أمام زملائه ومعلميه، شمل تمزيق ملابسه داخل المدرسة.

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ومن جانبه كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم استبعاد مدير المدرسة.

 

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