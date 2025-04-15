وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز جهود تمكين المرأة والفتاة المصرية، والنهوض بدورها في مختلف المجالات، من خلال تطوير البرامج والأنشطة والخدمات المُقدمة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة على رسم إطار تعاون بمجالات متعددة لدى الفتاة والمرأة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

أشرف صبحي يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، أن البروتوكول يُجسد رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية تمكين الفتيات، وبناء قدرات الكوادر النسائية الشابة في مختلف المحافظات.

أشرف صبحي يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تمكين المرأة يمثل أحد سياسات الدولة والتى تهدف الى تمكين المرأة على المستوى الدولى فى تحسين صورتها فى الخارج من خلال رفع اسم مصر عاليا وخفاقا من بطلاتنا الاوليمبيين.

أشرف صبحي يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى المبادرات التي تنفذها الوزارة في مجال تنمية الفتاة والمراة، مبينا أنه على ثقة كبيرة بالمرأة المصرية حيث أن 60% من قيادات الوزارة من السيدات وهو ما يعكس ثقة الوزارة فى تلك القيادات.

وأوضح الوزير أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات الناجحة مع المجلس القومي للمرأة، في ظل علاقة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتضمن إطلاق مبادرات توعوية وتدريبية، تهدف إلى رفع وعي الفتيات بحقوقهن، وإكسابهن المهارات التي تؤهلهن للقيادة والمشاركة في الشأن العام.

من جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية في تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة التي كان لها أثر بالغ في دعم المرأة المصرية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن توقيع هذا البروتوكول يُعد تتويجًا للتعاون البنّاء بين الجانبين، ويُشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة المؤسسية في خدمة قضايا المرأة، موضحة أن الاتفاق يشمل تعزيز جودة الخدمات والأنشطة المقدمة للفتاة والمرأة بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية وطالبات الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والفتاة، ووضع السياسات والبرامج اللازمة لمواجهتها، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية حول المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، وإعداد المشروعات ومتابعة مؤشرات التمكين، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأضافت أن المجلس يعتز كثيرًا بهذه الشراكة التي تهدف إلى بناء أجيال جديدة من الفتيات القادرات على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدان بدء إنشاء ممشى رياضي بمدينة نصر

فيما تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدء أعمال إنشاء ممشى رياضي بشارع إبراهيم أبو النجا بحى شرق مدينة نصر ضمن مبادرة " تراك فى الشارع" التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة القاهرة لتشجيع المواطنين على ممارسة رياضة المشى.

ورافق الوزير والمحافظ م. وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة إنبي والعضو المنتدب، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

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