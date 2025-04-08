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بروتوكول تعاون بين جامعتي دمنهور والسوربون الجديدة لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ممثلة في الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، وجامعة السوربون الجديدة ممثلة في  دانيال موشرد، رئيس الجامعة، وذلك خلال فعاليات ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية الذي استضافته جامعة القاهرة.

التعليم العالي: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي دمنهور والسوربون الجديدة لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتوسيع نطاق الأنشطة البحثية والأكاديمية في المجالات ذات الأولوية مثل الآداب، العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، والاقتصاد. يأتي هذا البروتوكول في إطار سعي جامعة دمنهور المستمر إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الفرنسية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الجانبين.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن توقيع البروتوكول يعد خطوة هامة نحو دعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يساهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى برامج التدريب والتأهيل، موضحًا أن هذا التعاون يساهم في توفير فرص تدريبية وبحثية لشباب الباحثين المصريين.

من جانبه، أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الفرنسية من أجل توسيع الأنشطة البحثية والأكاديمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أشار "ترابيس" إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجامعتين في مجالات التعليم والبحث العلمي، إلى جانب العمل على مشاريع مشتركة تشمل مجالات الآداب، العلوم الإنسانية، الاقتصاد، والعلوم الاجتماعية، مؤكدًا أن الاتفاقية ستستمر لمدة خمسة أعوام وستشهد تنفيذ مشروعات جديدة في الفترة المقبلة.

وثمن "ترابيس" جهود القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي على دعمهم المستمر للجامعات المصرية في مسعاها لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للمشاركة في تطوير الأنظمة التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

من جانبه، أعرب دانيال موشرد، رئيس جامعة السوربون الجديدة، عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع جامعة دمنهور، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجامعتين. وأضاف أن جامعة السوربون الجديدة تتطلع إلى تعزيز التعاون العلمي مع جامعة دمنهور في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.

 وأكد أن البروتوكول سيوفر فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة بين الجامعتين، مما يساهم في تعزيز مستوى التعليم العالي في كلا البلدين.

وأشار موشرد إلى أن التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية هو حجر الزاوية في تعزيز الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له دور محوري في تطوير المشروعات البحثية المشتركة في العديد من المجالات العلمية الحيوية.

 

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