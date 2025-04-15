بسبب تيك توك.. الحبس عامين لطالب طعن زميله في جامعة حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طالب متهم بطعن زميله والشروع في قتله داخل حرم جامعة حلوان، بسبب خلاف نشب بينهما حول مقاطع مصورة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك بالسجن عامين.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون 25 ديسمبر 2024، نشبت مشاجرة بين الطالبين المتهم والمجني عليه داخل الحرم الجامعي، استل خلالها الأول سلاحا أبيض مطواة غير مرخصة، وسدد بها طعنة نافذة للمجني عليه، أدت إلى إصابته بقطع في الكبد، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا أبيض دون مسوغ قانوني.

كان المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصابًا بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وآخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما، أقدم على إثرها المتهم على طعن زميله بسلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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