الهداف التاريخي لمباريات الأهلي وصن داونز قبل لقاء السبت بدوري الأبطال

الأهلي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أمام نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الناميبي بيتر شالوليلي مهاجم صن داونز هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي والفريق الجنوب إفريقي، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف في شباك الفريق الأحمر.

كما يعد خالد بيبو لاعب النادي الأهلي السابق أحد الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين بعدما سجل ثلاثية تاريخية "هاتريك" في مرمى صن داونز خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001، ليحافظ حتى الآن على لقب الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات الفريق الجنوب إفريقي.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز

واصطدم الأهلي مع نظيره صن داونز في 16 مباراة من قبل، من بينهم 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، ومواجهتان فقط بدوري السوبر الإفريقي.

وخلال تاريخ مواجهات الفريقين، نجح النادي الأهلي في الفوز 5 مباريات، بينما انتصر صن داونز في مثلهم،وساد التعادل في 6 لقاءات.

وسجل النادي الأهلي خلال تاريخ المواجهات 19 هدفا، بينما استقبل مرماه 20 هدفا، وكانت أكبر فوز للأحمر بنتيجة 3-0، فيما الانتصار الأكبر للفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 5-0.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب إفريقيا،وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف في الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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