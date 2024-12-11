مدير البيت الروسي: تطور كبير في العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا

قال أرسيني ماتيوشينكو مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية: أن هناك تطور فى العلاقات الثقافية والإعلامية بين روسيا ومصر و هناك اتصال مع جميع المؤسسات الثقافية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبي

معرض لوحات روسية بالإسكندرية

واعلن عن افتتاح المعرض الروسي للوحات الفنية غدا بمسرح سيد درويش بالإسكندرية مشيرا الى ان نفس المعرض سيعد فى ١٥ ديسمبر الحالى فى اوبرا القاهرة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بالبيت الروسى بالإسكندرية بحضور ناتليا بولينوفا مدير المتحف الروسي.

تكريم مدير مكتب فيتو والصحفيين

وخلال لقاء جري تكريم الزميل خالد الأمير مدير مكتب فيتو، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، عدد من الصحفيين ومدير آثار الإسكندرية ومدير متحف الإسكندرية القومي ومدير مركز جمال عبدالناصر



مدير المتحف الروسى

و قالت ناتليا بولينوفا مدير المتحف الروسى ان المعرض حدث فنى مفيد للطرفين للتنسيق فى مثل هذه المجالات

و قالت ان الإسكندرية احد اهم المناطق الثقافية فى مصر وفيها مواقع ثقافية هامة وفعالة

و سيتم غدا افتتاح المعرض الروسى فى مسرح سيد درويش والمعرض سيضم أعمال فنية فريدة و إرث ثقافى راسى مميز ونحن نتجه إلى عمل عدد من المعارض بعدد من الفنانين الروسيين بعدد من اللوحات عن الشرق وخاصة مصر وأهم المعالم الثقافية والتاريخية فيها

واضافت ان هناك عدد من الفنانين الروس يحملون حب كبير لمصر وهذا يتضح من الأعمال الفنية واللوحات وسيتم عرض ١٠٠ لوحة فنية عن الشرق

و عبرت عن استعددها للتعاون مع المتاحف والجهات الثقافية فى الإسكندرية مؤكده أن الشرق ومصر بالخصوص تمثل عمق للحضارة

و اضافت أن المتحف الروسي يعتنى بالأطفال وهناك مركز بالمتحف يهتم بالأطفال من الناحية الفنية والثقافية

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