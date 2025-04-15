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أخبار مصر

الأوقاف: انطلاق الدورة التدريبية للمرشحين للتعاقد على وظيفة “عامل مسجد” بمسابقة 2023

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الإدارة العامة للتدريب الدورة التدريبية للمرشحين للتعاقد على وظيفة (عامل مسجد) بمسابقة العمال الجدد 2023م بالمديريات الإقليمية.

الدورة التدريبية للمرشحين للتعاقد بمسابقة العمال الجدد 2023م

وأشارت أنه على المرشحين التوجه إلى مديرياتهم بالمحافظات لحضور الدورة التدريبية للمرشحين للتعاقد بمسابقة العمال الجدد 2023م، حيث سيتم عقد الدورات من يوم الأحد الموافق 27/ 4/ 2025م وحتى الثلاثاء 29/ 4/ 2025م.

علمًا بأن الدورة التدريبية ستكون لمدة ثلاثة أيام بكل مديرية وتشمل شرح مهام عملهم والانضباط الإداري والمعاملة اللائقة مع رواد المساجد، والتدريب على استخدام أدوات الإطفاء، والتدريب على ترشيد استهلاك المياه، وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة عملهم.

على أن توافي الإدارة العامة للتدريب بالعاصمة الإدارية بنتيجة الدورات في ببيان معتمد من مديري المديريات.

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الأوقاف التدريب على استخدام أدوات الإطفاء ترشيد استهلاك المياه وزارة الأوقاف مسابقة العمال

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