طرق القاهرة: رصف شوارع السلام والبساتين (صور)

شدد إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي، والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التى تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق والنقل بالقاهرة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لها بتطوير ورفع كفاءة شارع نهضة مصر بطول ١٠٠٠ متر وعرض ٣٧ مترا بحي السلام ثان، حيث تم الانتهاء من إزالة الأرصفة والجزيرة الوسطى القديمة، وتركيب الأرصفة الجديدة، كما قامت بإزالة طبقة الأسفلت المتهالكة وجارعمل طبقة الأسفلت السطحية الجديدة.

ويُعد شارع نهضة مصر امتداد لشارع الأربعين الذي قامت المديرية بإنشاءه حديثًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي ليكون المخرج الرئيسي لمدينة النهضة إلى طريق الاسماعيلية الصحراوي.

كما قامت مديرية الطرق ضمن أعمال خطتها الاستثمارية بتطوير شارع ٧٧ بحي البساتين بطول ٦٠٠ متر يبدأ من مستشفى الريان حتى شارع أحمد ذكي، حيث قامت بكشط طبقة الاسفلت المتهالكة ورصفه بطبقة اسفلت سطحية جديدة لعمل سيولة مرورية بالشارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.