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أخبار مصر

طرق القاهرة: رصف شوارع السلام والبساتين (صور)

رصف شوارع القاهرة،
رصف شوارع القاهرة، فيتو

شدد إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي، والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التى تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

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وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق والنقل بالقاهرة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لها بتطوير ورفع كفاءة شارع نهضة مصر  بطول ١٠٠٠ متر وعرض ٣٧ مترا بحي السلام ثان، حيث تم الانتهاء من إزالة الأرصفة والجزيرة الوسطى القديمة، وتركيب الأرصفة الجديدة، كما قامت بإزالة طبقة الأسفلت المتهالكة وجارعمل طبقة الأسفلت السطحية الجديدة.

 

ويُعد شارع نهضة مصر امتداد لشارع الأربعين الذي قامت المديرية بإنشاءه حديثًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي ليكون المخرج الرئيسي لمدينة النهضة إلى طريق الاسماعيلية الصحراوي.

كما قامت مديرية الطرق ضمن أعمال خطتها الاستثمارية بتطوير شارع ٧٧ بحي البساتين بطول ٦٠٠ متر يبدأ من مستشفى الريان حتى شارع أحمد ذكي، حيث قامت بكشط طبقة الاسفلت المتهالكة ورصفه بطبقة اسفلت سطحية جديدة لعمل سيولة مرورية بالشارع.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة مديرية الطرق والنقل الخطة الاستثمارية حى السلام ثان محافظ القاهرة طريق الاسماعيلية الصحراوي

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