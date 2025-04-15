الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

سعر النحاس
سعر النحاس

 

النحاس،سجل سعر كيلو النحاس الأحمر حوالي 550 جنيهًا، ويستخدم النحاس الأحمر الخشن في بعض الصناعات التي لا تتطلب نقاءً عاليًا، ويبلغ سعر الكيلو جرام حوالي 548 جنيهًا.و

 يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

أسعار النحاس الأحمر اليوم  الثلاثاء

 

يعاد تدوير النحاس الأحمر الخردة لاستخدامه في صناعات مختلفة، ويتراوح سعر الكيلوجرام بين 350 و400 جنيه، وذلك بناء على الجودة والحالة.

 

أسعار النحاس الأصفر

يستخدم النحاس الأصفر الخردة في صناعات متعددة، مثل تصنيع الأدوات الموسيقية والمكونات الميكانيكية، ويتراوح سعر الكيلوجرام بين 280 و297 جنيهًا.

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

 

ويعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، وهذا لأنه سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء أسعار النحاس الأصفر أسعار النحاس الأحمر
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025

الأمن يغلق مركزا طبيا تديره ابنة مطربة مشهورة بالقاهرة الجديدة لهذه الأسباب

حقيقة خناقة أعضاء مجلس النواب بجلسة اليوم

شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية

قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة وخصم الـ ٣ نقاط من الأهلي

الأوقية ترتفع لـ 5000 دولار، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

مفاجأة بقائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محيي الدين النووي، صاحب الأربعين النووية ورياض الصالحين

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية