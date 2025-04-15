رئيس البرلمان يوجه كلمة هامة للأعضاء بعد الموافقة النهائية على قانون العمل

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد

أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون

وقال جبالى فى كلمته الموجهة للأعضاء، بعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين الهامة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعًا أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى.

خاصة دور الانعقاد الحالي الذي شهد انجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.

الدور التشريعى

وتابع جبالى: وLا زال مجلسكم الموقر ــ فى الأيام القادمة ــ عاقدًا العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

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