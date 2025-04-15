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محافظات

مع اقتراب شم النسيم، ارتفاع أسعار البوري في البحيرة (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم بالبحيرة، فيتو

 ننشر أسعار الأسماك بالأسواق  بـمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا في بعض الأنواع بسبب اقتراب شم النسيم.
 

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

 وشهد سوق السمك إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسماك وخاصة من النوع البلطي والبوري  والسردين، وذلك بسبب اقتراب شم النسيم بالإضافة إلى تناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.


 

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

 كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.    

 

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

 وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي  من 80 إلى 95 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 140 إلى 180 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 100 إلى 140 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 120 إلى 400 جنيه وأحيانا يصل إلى 500 أو 700 جنيه للكيلو الواحد والمرجان يسجل 180 جنيها.

 

وسجل سمك البربوني سعر 200 جنيه للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 250 جنيها وسعر كيلو الكابوريا من 140 إلى 150 جنيها والسبيط 350 جنيهًا.
 

كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبيرا طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف، مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء، كما تزداد أسعار البوري والسردين بشكل ملحوظ خلال الأعياد مثل عيد الفطر وشم النسيم.
 

ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى محافظة  كفر الشيخ، كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر  بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

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