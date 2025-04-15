نجم إنتر ميلان يرد على هاري كين بعد الفوز بموقعة الذهاب بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، رد هنريك مخيتاريان، نجم إنتر ميلان، على تصريحات المدرب فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ، وهاري كين لاعب الفريق الألماني، بشأن احتفال الفريق الإيطالي الكبير بعد الفوز على بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مخيتاريان: “كنا سعداء بعد المباراة الأولى، لكننا لم نحتفل كثيرًا بأي شكل من الأشكال. كنا سعداء فقط بفوزنا على ملعب فريق نادرًا ما يخسر على أرضه. نريد التركيز فقط على لعبنا، لا شيء آخر.”

وأضاف: “كثيرون يتحدثون من خارج الملعب وخارج النادي، ونحن نحاول ألا نستمع لذلك. هذه هي طبيعة عالم كرة القدم.”

كان كل من كومباني مدرب بايرن ميونخ وهاري كين صرح أن إنتر ميلان بالغ في احتفاله بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وأتم مخيتاريان تصريحاته: الموسم الحالي إنه أحد أكثر المواسم إرهاقًا في مسيرتي، لكن من الممتع القتال من أجل جميع الأهداف، وأنا سعيد للغاية بوصولي إلى هذه المرحلة من مسيرتي، قد لا تتكرر لي مرة أخرى وأنا سعيد جدًا في هذا النادي، تبقى لي عام أو عامان أو ربما أتوقف بعد هذا الموسم.

فيما أدى لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني تدريباتهم الختامية استعدادا للقاء الهام والمرتقب أمام إنتر ميلان والذي سيقام على ملعب سان سيرو غدا الأربعاء مباراة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024- 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لبايرن ميونخ فيديو وصور للتدريب النهائي للفريق.



وسيدخل إنتر ميلان مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه وهو يملك أفضلية التقدم بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأربعاء في تمام 9 مساء بتوقيت مصر، 10 م بتوقيت السعودية.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام البايرن

حراسة المرمى: سومر، خط الدفاع: بافارد، أكربي، باستوني ؛ دارميان، خط الوسط: باريلا، كالهانوغلو، مخيتاريان، ديماركو، خط الهجوم: مارتينيز، تورام.



تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام الإنتر

حراسة المرمى: أور كبير، خط الدفاع: أور كبير؛ لايمر، دير، كيم، ستانيسيتش، خط الوسط: كيميش، جوريتزكا، أوليسي، غيريرو، خط الهجوم: ساني ؛ كين.

نظرة على مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان

في مباراة الذهاب بين الفريقين، افتتح إنتر التسجيل بهجمة مرتدة تُعد من أفضل الهجمات هذا الموسم في ألمانيا، لكن بايرن عاد في الدقائق الأخيرة عبر المخضرم توماس مول، ومع ذلك، لم يكن هذا كل ما لدى إنتر.



وسجل دافيدي فراتسي هدف الفوز المتأخر في لقاء الذهاب الدرامي الذي أقيم الأسبوع الماضي في ملعب أليانز أرينا، ليمنح النيراتزوري أسبقية ضئيلة قبل عودتهم إلى «سان سيرو».

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