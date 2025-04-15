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أخبار مصر

الطيار أحمد مطر مساعدًا لرئيس مجلس إدارة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية

الطيار احمد مطر
الطيار احمد مطر
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عين الطيار أحمد سلامة مطر كمساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطاراتوالملاحة الجوية لشؤون العمليات والسلامة والجودة، منتدبًا من الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتدرج كابتن مطر في العديد من المناصب القيادية واكتسب عدة خبرات مختلفة في الإدارة،  فقد شغل منصب مدير منوب مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ثم انتقل إلى الشركة القابضة لمصر للطيران ليشغل عدة مناصب، منها مدير إدارة التفتيشات الخارجية "SAFA"، ومدير إدارة السلامة الجوية في قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات، ثم كمدير عام الإدارة العامة للوقود والانبعاثات، ومدير عام الإدارة العامة للسلامة في قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات، وأخيرا نائب رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات.

بالإضافة إلى عمله في الشركة القابضة لمصر الطيران، يشغل كابتن مطر منصب رئيس لجنة سياسات البيئة في الاتحاد العربي للطيران، وعضو لجنة وزارة الطيران المدني للمراجعة والمرور على المطارات المصرية.

قام كابتن مطر بتمثيل الشركة القابضة لمصر للطيران في عدة محافل، منها مؤتمرCOP28 الذي أقيم في مدينة دبي عام ٢٠٢٣، والمفوضية الأمريكية USAID الخاصة بمشاريع الاستدامة، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية.

وقد حصل كابتن مطر على عدة دورات تدريبية من منظمتي الـ ICAO والـ IATA وكل من الاتحاد العربي للطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

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