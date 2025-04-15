آخر تدريبات بايرن ميونخ استعدادًا لموقعة إنتر ميلان (فيديو وصور)

دوري أبطال أوروبا، أدى لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني تدريباتهم الختامية استعدادا للقاء الهام والمرتقب أمام إنتر ميلان والذي سيقام على ملعب سان سيرو غدا الأربعاء مباراة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024- 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لبايرن ميونخ فيديو وصور للتدريب النهائي للفريق.

🔴 بث مباشر للحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل السفر غدًا لمواجهة إنتر ميلان 🇮🇹



🎥 https://t.co/MoWHoUpRw8 #إنتر_بايرن pic.twitter.com/pbkRaJmdMp — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 15, 2025



وسيدخل إنتر ميلان مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه وهو يملك أفضلية التقدم بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأربعاء في تمام 9 مساء بتوقيت مصر، 10 م بتوقيت السعودية.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام البايرن

حراسة المرمى: سومر، خط الدفاع: بافارد، أكربي، باستوني ؛ دارميان، خط الوسط: باريلا، كالهانوغلو، مخيتاريان، ديماركو، خط الهجوم: مارتينيز، تورام.



تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام الإنتر

حراسة المرمى: أور كبير، خط الدفاع: أور كبير؛ لايمر، دير، كيم، ستانيسيتش، خط الوسط: كيميش، جوريتزكا، أوليسي، غيريرو، خط الهجوم: ساني ؛ كين.

نظرة على مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان

في مباراة الذهاب بين الفريقين، افتتح إنتر التسجيل بهجمة مرتدة تُعد من أفضل الهجمات هذا الموسم في ألمانيا، لكن بايرن عاد في الدقائق الأخيرة عبر المخضرم توماس مول، ومع ذلك، لم يكن هذا كل ما لدى إنتر.



وسجل دافيدي فراتسي هدف الفوز المتأخر في لقاء الذهاب الدرامي الذي أقيم الأسبوع الماضي في ملعب أليانز أرينا، ليمنح النيراتزوري أسبقية ضئيلة قبل عودتهم إلى «سان سيرو».









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