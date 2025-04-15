دفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقته، القصة الكاملة لجريمة مقتل شاب بالهرم

شهد شارع اللبيني بالهرم جريمة تحرش راح ضحيتها شابا دافع عن شقيقته ضد منتهكي كرامتها.

الضحية، بيشوي سمير، شاب عشريني خرج برفقة شقيقته لشراء ملابس العيد، كعادة آلاف الأسر المصرية في مثل هذا الوقت من العام، لم يكن يتوقع أن يتحول هذا اليوم العادي إلى كارثة تنهي حياته وتُدخِل أسرته في دوامة من الحزن والأسى.

لحظات قبل المأساة

كانت شقيقته تسير بجواره في شارع اللبيني بمنطقة الهرم، عندما اقترب منها مجموعة من الشباب، وبدأ أحدهم في توجيه كلمات خادشة للحياء، محاولًا التحرش بها لفظيًا وسط الزحام، غير مهتم بوجود شقيقها معها، الفتاة شعرت بالإهانة، والتفتت نحو أخيها الذي كان يراقب ما يحدث وقد علا وجهه الغضب.

توجه بيشوي إلى المتحرش محاولا إبعاده والتنبيه عليه بالتوقف عن أفعاله غير الأخلاقية، وقال له كما روت شقيقته: "عيب كده، دي أختي ومينفعش اللي بتعمله ده".

لكن الموقف الذي بدأ بكلمات، سرعان ما تحول إلى مواجهة دامية، وتطور النقاش إلى مشادة حادة، تبادل خلالها الطرفان الصراخ والشتائم، قبل أن يُشهر أحد المتهمين سلاحًا أبيض كان يخفيه، ويوجه طعنة غادرة إلى قلب الشاب، ليسقط على الأرض في لحظة واحدة، وسط ذهول وصرخات شقيقته.

صدمة في الشارع ومحاولة إنقاذ فاشلة

هرع المارة إلى موقع الحادث في محاولة لفهم ما حدث، بينما اتصل بعضهم بسيارة الإسعاف وقسم الشرطة، لم تمر دقائق حتى حضرت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، لتعثر على الشاب مضرجًا في دمائه، غائبًا عن الوعي، ورغم محاولات إنعاشه ونقله إلى المستشفى، كانت الطعنة قاتلة، ولفظ بيشوي أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى غرفة الطوارئ.

شهادة الأخت.. ودموع لا تنتهي

روت شقيقة المجني عليه تفاصيل الحادث بصوت يملؤه الحزن والانكسار، مؤكدة أن الواقعة وقعت أمام عينيها، وأنها لا تزال غير مصدقة لما حدث، قالت: "كنا نازلين نشتري لبس العيد، وهما عاكسوني، وأخويا قالهم عيب كده، لكن واحد منهم طلع سكينه وطعنه في قلبه.. شفته وهو بيقع قدامي ومقدرتش أعمل حاجة".

وأضافت: "أخويا كان طيب وحنين، وكان دايمًا بيقولي أنا سندك.. وهو فعلًا مات وهو بيدافع عني.. إحنا مش طالبين غير حقه، والقصاص من اللي قتلوه بدون رحمة".

التحقيقات والتحركات الأمنية

فور وقوع الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبدأ رجال المباحث في جمع أقوال الشهود ومعاينة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، وأكد شهود العيان أن بيشوي لم يبدأ بالاعتداء، بل كان يحاول حماية شقيقته من تحرش واضح.

وبعد تحريات مكثفة، نجحت قوات الأمن في ضبط خمسة متهمين متورطين في الواقعة، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة للتحقيق. النيابة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم القتل العمد، والتعدي على الآخرين، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

كما قررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة بدقة، والتصريح بدفنه فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

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