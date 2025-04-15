أحدهما المرشح الأول قبل كولر، الأهلي يبحث السير الذاتية لمدربان من ألمانيا

الأهلي، يسعى إدارة النادي الاهلي، لدراسة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين تمهيدا لتفكير للمجلس في الاطاحة بمارسيل كولر من القيادة الفنية لفريق القلعة الحمراء خاصة مع تراجع النتائج.

ولعل من الأسماء المرشحة الألماني ماركو روزة والذي كان قريبا من تدريب الأهلي قبل مارسيل كولر ولكنه فضل الانتقال لفريق لايبزيج الألماني.

كما بحث الأهلي السيرة الذاتية لروجر شميت المدير الفني السابق لفريق بينفيكا البرتغالي.

فيما استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مرافقة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا التي تنطلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم.

في سياق آخر، استنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن شكوى مارسيل كولر المدير الفني للفريق إلى محمود الخطيب من تدخلات محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق لكرة القدم، في الأمور الفنية.

وقال: “ما تردد غير صحيح تماما وأمر عبثى من الدرجة الاولى.. شوقي لم يتدخل وكولر لم يشكوه إلى الخطيب كما روج البعض وهذه الأمور لا تحدث تماما في الأهلي”.

وأوضح: شوقي ملتزم تماما بدوره المنوط به ويقوم به على أكمل وجه وينال إشادة الجميع داخل منظومة قطاع الكرة ولا توجد خلافات بينه والمدير الفني كما تحدث البعض كما يلعب شوقي دور مهم جدا داخل الفريق منذ تنصيبه.

وقال: محمد شوقي يرتبط بعلاقة قوية مع لاعبي الأهلي ويلعب دور إيجابي مؤثر منذ توليه المهمة ومن يمتلك أي دليل على شائعات شكوى الخواجة من تدخلاته الفنية عليه اثباتها عمليا.

وأوضح أن محمد شوقي نجح في علاج العديد من الأزمات منذ توليه المهمة ويعمل في صمت من أجل صالح الفريق وتحقيق الهدف الذي جاء على أساسه لتولي مهام منصبه الحالي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي قائد الجبهة اليسرى للفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت القادم.

وعلمت فيتو أن كولر سيدفع بمصطفى العش في الجبهة اليسرى في ظل إصابة يحيي عطية الله وكريم الدبيس.

كما تلقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأكيدات بشأن جاهزية احمد نبيل كوكا لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بعد تعافيه من الشد العضلي.

قال مصدر داخل الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استقر على اصطحاب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في رحلة جنوب افريقيا الليلة والتي تأتي استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم.

وتطير بعثة الفريق الأول للكرة بالنادى الأهلى إلى جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، لتسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة المقرر له السابعة مساء 25 أبريل الجاري.

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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