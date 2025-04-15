الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الجيزة

إطفاء الحريق، فيتو
إطفاء الحريق، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق داخل شقة ربة منزل ما تسبب في إصابتها بحروق متفرقة بالجسد.

 

وأسفرت المعاينة عن أن سبب الحريق اشتعال أسطوانة غاز صغيرة الحجم، مما أدى إلى احتراق الغرفة بالكامل، وتم إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة.

 

إصابة ربة منزل في حريق شقة

 تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

 

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق برفقة سيارات الإسعاف، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًَا لإصابتهم، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات.

 

وتبين أن الحريق أدى إلى إصابة سيدة تدعى “فايزة.م" تبلغ من العمر 70 عامًا، بحروق متفرقة بالجسد، وتولى رجال الإسعاف نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتمت عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

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