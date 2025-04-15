الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لوحدة واستقرار سوريا والسودان

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل
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تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت التطورات في سوريا والسودان، حيث أكد الزعيمان دعمهما لوحدة واستقرار البلدين.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمقر الديوان الأميري (قصر بيان)، بحضور الوفد المرافق بالبلدين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى دولة الكويت.  

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شمل جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها سمو الأمير على شرف الرئيس.

 

وخلال اللقاء، رحب الأمير مشعل بالرئيس في زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الكويت، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، كما أعرب سمو الأمير عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي.

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