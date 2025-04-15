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محافظات

محلية دشنا تزيل 16 حالة تعد على ضفة النيل في قنا

حملة بقنا، فيتو
حملة بقنا، فيتو

أعلن أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا،شمال محافظة قنا، أنه تمت إزالة 16 حالة على ضفة النيل بمدينة دشنا فى إطار إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على حق الدولة وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

طريق الكورنيش من منطقة مستشفى دشنا المركزي وحتى بداية سور مصنع السكر

وقاد عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا على رأس حملة بتكليف من رئيس الوحدة أشرف انور ضمت إدارة المتابعة برئاسة سرحان احمد وقسم الاشغالات برئاسة أنور زين وأحمد الملثم وفريق العمل وبالتعاون مع مركز شرطة دشنا وحماية النيل بإزالة 16 حالة تعدى بالبناء والزراعة على ضفة النيل تمهيدا لاستكمال طريق الكورنيش من منطقة مستشفى دشنا المركزي وحتى بداية سور مصنع السكر.

أكد "انور" كورنيش النيل يعد المتنفس الوحيد لأهالي مدينة دشنا ويجرى العمل على قدم وساق لتطوير وترميم كورنيش النيل بداية من التأمين الصحي وحتى مستشفى دشنا المركزي بنسبة تنفيذ 75% مع التأكيد على رفع كفاءة أعمدة الإنارة ودهان الأسوار الحديدية بألوان موحدة وإصلاح مقاعد الانتظار بطول الكورنيش وزيادة أعمال التشجير ووضع سلات قمامة صغيرة كافية لافتا انه تم تأجير الكافيتريات الموجودة على الكورنيش ورفع كفاءتها لخدمة أهالي المدينة.

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