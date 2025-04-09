محافظ قنا: قرية كرم عمران عانت لمدة 20 عاما من عدم وجود مياه عذبة (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن قرية كرم عمران عانت منذ حوالى ٢٠ عاما من عدم وجود مياه عذبه بالقرية.

واضاف محافظ قنا، أن أعمال إحلال وتجديد محطة مياه كرم عمران بطاقة إنتاجية تبلغ 50 لترًا/ثانية، وذلك بهدف دعم منظومة مياه الشرب بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار شراكة مجتمعية مثمرة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة "سقيا الماء" تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

مشروعات مياه الشرب والصرف

واكد “عبدالحليم” أن محطة مياه كرم عمران تُعد من المشروعات القومية المهمة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم نحو 70 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، موضحا أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ووصول المياه النقية إلى جميع القرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف "عبد الحليم" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات المياه والصرف الصحي، وتسعى إلى تنفيذها بأعلى معايير الجودة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين وضمان استدامة الخدمة.

ويأتي افتتاح محطة كرم عمران تتويجًا لجهود مؤسسات المجتمع المدنى في توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمناطق الأكثر احتياجًا، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية لأهالي قرية كرم عمران والقرى المجاورة، ويسهم في تحسين جودة حياتهم بشكل مباشر.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويجسد التزام مؤسسات المجتمع المدنى بمسؤوليتها المجتمعية، ما يجعلها قدوة يُحتذى بها في العمل الخيري والتنمية المستدامة، في ظل التوجيهات الرئاسية المستمرة بتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.

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