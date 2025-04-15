استجابة لأهالي قرية الأقالتة بالأقصر، فتح الطريق الموازى لمسار قطار مصنع أرمنت

استجاب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لمطلب أهالي قرية الأقالتة، ووجه بفتح الطريق الموازى لمسار قطار مصنع أرمنت من حاجر الأقالتة وحتى طريق مصر- أسوان الزراعي، والذى يبلغ طوله نحو 3 كم.

قطار مصنع أرمنت غرب الأقصر



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لقرية الأقالتة، التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.



وتم استقطاع جزء من الزراعات وذلك بموافقة المزارعين وبالتنسيق مع مصنع سكر أرمنت لمرور قطار الديكوفيل بجوار هذا الطريق، وتم الإنتهاء من فرد جميع الطبقات تمهيدا لإجراء أعمال رصف الطريق.



وسادت حالة من الفرحة بين أهالى قرية الأقالتة عقب الإنتهاء من فتح الطريق، نظرا لأهميته كونه موازي لطريق مصر - أسوان الزراعى بدءا من مدينة القرنه وحتى نهاية قرية الأقالته، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتيسيرا لسبل انتقالهم من وإلى محافظة الأقصر والمدن المجاورة.



أشرف على التنفيذ مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، بمتابعة من عبدالناصر التهامى رئيس قرية الأقالتة.

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