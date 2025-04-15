هيئة الدواء تحذر من التفاعلات الدوائية مع أدوية مضادات الاحتقان

حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود تداخلات دوائية لمضادات احتقان الأنف مع أنواع من الأدوية الأخرى.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن مضادات احتقان الأنف هي الأدوية التي تستخدم لإزالة احتقان الأنف، أو الرشح نتيجة نزلات البرد، مثل سودوايفيدرين.​

ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة تناول هذا الدواء

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة تناول هذا الدواء مع أدوية لعلاج مشاكل الغدة الدرقية، مثل ليفوثيروكسين​ أو في حالة المعاناة من مشاكل بالقلب، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل بالغدة الدرقية، مرض السكر، صعوبة التبول نتيجة تضخم البروستاتا​.​

حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود بعض التداخلات الدوائية بين الأدوية وصبغات الفحص الطبي.



أدوية تؤثر على ​استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالأشعة

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالأشعة عن طريق الحقن الوريدي بالتزامن مع تناول بعض الأدوية التى تؤثر على وظائف الكلى يمكن أن يسبب الإصابة باعتلال الكلى الحاد للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى. ​

وأوضحت أمثلة للتداخلات الدوائية مع الصبغات، مثل: ​

١- بعض أدوية مرض السكري منها "ميتفورمين". ​

٢- بعض أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان.

٣- بعض المسكنات منها "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك".​

٤- بعض المضادات الحيوية منها "أميكاسين". ​

٥- بعض الأدوية المدرة للبول.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن استخدام هذه الأدوية لمدة من ٢٤ – ٤٨ ساعة قبل الحقن الوريدي للصبغات، و٤٨ ساعة بعد الحقن بعد استشارة مقدم الرعاية المختص. ​

كانت هيئة الدواء المصرية قد وجهت نصائح عامة لمنع حدوث التداخلات الدوائية، نظرا لأن استخدام الأدوية معا يمكن أن يؤثر على فاعلية كلا منهم ويسبب آثار جانبية.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن هذه النصائح تتضمن:

1 - يجب علي الطبيب المعالج أو الصيدلي معرفة الأدوية التي يحصل عليها المريض، حتى الأدوية التي لا يحتاج صرفها إلى روشتة، مثل: المستحضرات العشبية، والمكملات الغذائية، وكذلك النظام الغذائي، والتاريخ المرضي؛ قبل وصف أي دواء جديد.​

2 - مراجعة النشرة الداخلية للمستحضرات الصيدلية لأنها تحتوي على معلومات هامة عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها.​

3 - استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي عن الأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية، وكيفية متابعتها والتعامل معها.​

4 - استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، وكذلك الأدوية التي تسبب الحساسية.

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