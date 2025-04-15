الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في اتهام عامل دليفري بالتحرش بطفلة بالتجمع

متهم
متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة بالواقعة المتهم فيها عامل دليفري بالتحرش بطفلة أجنبية تبلغ من العمر 10 سنوات، ومحاولته الاعتداء عليها في منطقة التجمع الأول.

عامل دليفري يتحرش بطفلة في التجمع الأول

كان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود محاولة اعتداء على طفلة أمام أحد العقارات بدائرة القسم وبالانتقال والفحص، تبين قيام عامل دليفري بالتحرش بالطفلة بالقوة، وتم القبض عليه على  الفور.

ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة، تشمل سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحرش بطفلة القاهرة الجديدة النيابة العامة تحرش بطفلة تفريغ كاميرات المراقبة عامل دليفري شرطة التجمع الأول

مواد متعلقة

اليوم، استكمال مرافعة دفاع 37 متهما بقضية "خلية التجمع"

قبلها بالقوة، حجز عامل دليفري متهم بالتحرش بطفلة في التجمع

حبس شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

استدعاء مجري التحريات بواقعة طبيب القاهرة الجديدة

استعجال تقرير الطب الشرعي في إنهاء شخص حياته بالتجمع الخامس

أول صور لإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالتجمع الخامس

تأجيل مرافعة دفاع 35 متهما بـ"شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" لـ 26 أبريل

تأجيل محاكمة 58 متهما فى خلية العمرانية
ads

الأكثر قراءة

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

بالأرقام وزير المالية يوجه رسائل طمأنة للشعب

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية