استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في اتهام عامل دليفري بالتحرش بطفلة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة بالواقعة المتهم فيها عامل دليفري بالتحرش بطفلة أجنبية تبلغ من العمر 10 سنوات، ومحاولته الاعتداء عليها في منطقة التجمع الأول.

عامل دليفري يتحرش بطفلة في التجمع الأول

كان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود محاولة اعتداء على طفلة أمام أحد العقارات بدائرة القسم وبالانتقال والفحص، تبين قيام عامل دليفري بالتحرش بالطفلة بالقوة، وتم القبض عليه على الفور.

ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة، تشمل سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

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